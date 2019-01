Das Wetter: Nachts im Norden nachlassende Niederschläge, in der Mitte und im Süden Regen, vor allem in den Alpen kräftige Schneefälle. Tiefstwerte +5 bis -2 Grad. Tagsüber in der Mitte und im Süden schauerartige Niederschläge, am Alpenrand Schnee, im Norden einzelne Auflockerungen. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen und Süden abklingende Schneeschauer, im Norden und Osten Regen, in den Mittelgebirgen Schnee. 2 bis 8 Grad.