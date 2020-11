Das Wetter: In der Nacht von West nach Ost ausgreifender schauerartiger Regen, örtlich Gewitter. Tiefstwerte 10 bis 1 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder schauerartiger Regen, an der See auch kräftig. Im Osten kaum Schauer und zeitweise sonnig. Tageshöchstwerte 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und der Mitte stark bewölkt, zeitweise Regen. Im Süden heiter bis wolkig und weitgehend trocken. An den Alpen auch länger sonnig. Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.