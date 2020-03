Das Wetter: In der Nacht meist bewölkt und vielerorts regnerisch. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, im südöstlichen Bergland bis -2 Grad. Tagsüber gebietsweise Schauer, teils mit Graupel. Zwischendurch auch Auflockerungen. An den Alpen leichter Schneefall. 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag stark bewölkt und sich südostwärts ausbreitender und teils kräftiger Regen. In den Weststaulagen der Mittelgebirge sowie später auch an den Alpen länger anhaltender Regen. 8 und 14 Grad.