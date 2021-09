Das Wetter: Nachts im Nordwesten Wolkenfelder. Sonst gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung im Norden wechselnd bewölkt, vor allem in der Südhälfte länger sonnig. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag in der Osthälfte meist sonnig und trocken. In der Westhälfte im Tagesverlauf Schauer- und Gewitter. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.