Das Wetter: In der kommenden Nacht von Nordwesten aufziehende starke Bewölkung mit leichtem Regen. Im Osten und Süden überwiegend gering bewölkt oder klar, meist niederschlagsfrei. Dort stellenweise Nebel. Tiefstwerte zwischen 5 Grad an der Nordsee und -7 Grad an den Alpen. Am Tag in der Nordhälfte meist dichte Bewölkung, zeitweise etwas Regen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter oder sonnig. 3 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und in der Mitte stark bewölkt, zeitweise etwas Regen. Im Süden teils heiter oder sonnig, teils bewölkt. 4 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.