Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar, im Osten und Südosten wolkig mit einzelnen Schauern. Tiefstwerte 11 bis 2 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte heiter bis wolkig, aber trocken. Im Osten und Südosten stärker bewölkt und gelegentliche Schauer. Temperaturen 14 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Pfingstsonntag am Rhein sowie an der Küste sonnig und trocken. Ansonsten wolkig. Im Erzgebirge sowie im Osten Bayerns etwas Regen. 13 bis 24 Grad.