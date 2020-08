Das Wetter: In der Nacht in einem Streifen vom Südwesten bis in den Nordosten Regenschauer und Gewitter, sonst meist trocken. Tiefstwerte 21 bis 13 Grad. Morgen in der Südosthälfte schauerartiger, teils gewittriger Regen, auch an der Nordsee einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt, aber trocken bei Tageshöchstwerten zwischen 22 und 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei in der Nordhälfte einzelne Schauer. 20 bis 26 Grad.