Das Wetter: In dieser Nacht im Süden ergiebiger Regen, auch an den Küsten Schauer und Gewitter, sonst Auflockerungen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 8 Grad. Am Tag im Westen und Süden Regen, sonst wechselnd wolkig, aber trocken bei 19 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag südlich des Mains weiterhin bedeckt mit teils länger andauernden Regenfällen. Sonst wechselnd bis stark bewölkt. 18 bis 23 Grad.