Das Wetter:

In der Nacht in der Mitte gebietsweise Regen, oberhalb 600 Meter Schneefall. Auch südlich der Donau noch kräftige Schauer und Gewitter. Im Nordwesten teils länger klar. Tiefstwerte 6 bis -2 Grad, dabei Frost vor allem im Nordwesten sowie in den Mittelgebirgen. Am Tag im Norden heiter bis wolkig, gebietsweise auch länger sonnig. In der Mitte und im Süden überwiegend stark bewölkt mit Regen. 6 bis 11 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag fast überall sonnig bei 5 bis 10 Grad.