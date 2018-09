Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden etwas Regen, an der Nordsee Schauer. Sonst oft gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen im Norden wechselnd bewölkt, in Küstennähe Schauer. Nach Nebelauflösung heiter bis wolkig und meist trocken. Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden bewölkt, vereinzelt Schauer. In der Mitte und im Süden vielfach sonnig und trocken. Temperaturen 18 bis 26 Grad.