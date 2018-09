Das Wetter: In der kommenden Nacht am Alpenrand sowie an der Nordsee Schauer oder Gewitter. Sonst Auflockerungen, örtlich Nebel. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen nach Nebelauflösung überwiegend freundlich, nur an der Nordsee Schauer. Tageshöchstwerte 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Westen stark bewölkt, an der Nordsee Schauer. Im Süden und Osten teils heiter, teils sonnig. 18 bis 27 Grad.