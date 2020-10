Das Wetter: In der Nacht stark bewölkt und vor allem im Osten gebietsweise Regen. Von Südwesten her Auflockerungen, im Süden teils Nebelbildung. Tiefstwerte 13 bis 2 Grad. Morgen nach Nebelauflösung heiter, im Westen und Süden auch sonnig, im Nordosten bewölkt. Höchstwerte zwischen 14 und 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und in der Mitte zeitweise Regen. Im Süden zunächst teils Nebel, teils Auflockerungen, am Nachmittag auch dort etwas Regen. 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.