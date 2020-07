Das Wetter: In der kommenden Nacht an den Alpen und im Südosten bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst weitgehend trocken. 14 bis 7 Grad. Am Tag heiter bis wolkig und trocken, im Südosten bewölkt mit etwas Regen. Im Nordwesten und im äußersten Osten geringe Schauerneigung. Temperaturen 20 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Westen wechselnd oder gering bewölkt, im äußersten Nordwesten sowie im Osten und Südosten bei unterschiedlicher Bewölkung Schauer. 22 bis 30 Grad.



