Das Wetter: Nachts nachlassende Niederschläge bei wechselnder Bewölkung, örtlich Nebel. Abkühlung auf 15 bis 7 Grad. Morgen Wechsel aus Wolkenfeldern und Sonnenschein und überwiegend trocken. Einzelne Schauer oder Gewitter im Nordwesten und dem östlichen Mittelgebirgsraum. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag sonnig oder locker bewölkt. 25 bis 30 Grad, an der See um 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.