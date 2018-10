Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, im Süden gebietsweise Nebel bei Tiefstwerten zwischen 17 und 5 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung viel Sonne, Höchstwerte zwischen 20 Grad an der See und 29 Grad im Rheinland.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Westen und Nordwesten etwas Regen, im Osten sonnig und trocken. 19 bis 26 Grad.