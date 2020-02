Das Wetter: Nachts in der Nordwesthälfte dichte Bewölkung, an den Küsten auch Regen. Sonst Auflockerungen, teils klar und trocken. 7 bis 1 Grad, im Süden leichter Frost. Am Tage vom Norden bis etwa zur Mainlinie ausgreifende Regenwolken. Im Süden noch länger sonnig und trocken. 9 bis 14 Grad, im Alpenvorland bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag verbreitet bedeckt und regnerisch. An der Küste und in Alpennähe Auflockerungen. Im Norden 6 bis 9, sonst 10 bis 17 Grad.