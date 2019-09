Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden bewölkt, aber meist trocken. Im Norden teils locker bewölkt, teils klar. Tiefstwerte 15 bis 2 Grad. Am Tag Wechsel aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 18 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag im Norden dichtere Wolken und an der Küste etwas Regen, sonst sonnig. 19 bis 30 Grad.