Das Wetter: Nachts von Westen und Südwesten Richtung Mitte ziehender schauerartiger Regen, teils auch gewittrig. In der Osthälfte vielerorts trocken und teils klar. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tage im Südosten anfangs Regen, später nachlassend mit Aufheiterungen. Ansonsten vielerorts wechselhaft mit Schauern und kurzen Gewittern mit Graupel, in den Mittelgebirgen auch Schnee. Höchstwerte 6 Grad bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen bei 8 bis 12 Grad. In der Mitte trocken und im Süden sonnig bei 11 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.