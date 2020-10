Das Wetter: In der Nacht im Westen und Nordwesten Schauer. An den Alpen Regen, ab 1.000 Meter Schnee. Sonst Auflockerungen und niederschlagsfrei, örtlich Nebel. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen am Alpenrand Regen, ab 1.200 Meter Schnee. Im Westen und Norden Schauer, vereinzelt Gewitter. In den übrigen Gebieten meist trocken. Temperaturen 9 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei Werten zwischen 8 und 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.