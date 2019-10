Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Nordwesthälfte aufkommender Regen. Sonst teils gering bewölkt, teils neblig. Tiefstwerte 13 bis 4 Grad. Morgen in der Mitte Regen. Nördlich der Mittelgebirge Auflockerungen in Küstennähe einzelne Schauer. Im Süden nach Nebelauflösung locker bewölkt. Tageshöchstwerte 12 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Südhälfte meist bewölkt, vor allem südlich der Donau länger Regen. Sonst zunächst heiter, später wolkig, im Norden einzelne Schauer. 7 bis 13 Grad.