Das Wetter: In der Nacht in der Nordwesthälfte stark bewölkt oder bedeckt. Im Tiefland Regen oder Schneeregen, in den Mittelgebirgen Schnee. Tiefstwerte zwischen plus 5 und minus 9 Grad. Tagsüber im Südosten und Osten heiter oder bewölkt, aber trocken. Sonst oft bedeckt und verbreitet Niederschläge, in höheren Lagen als Schnee. 0 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag gebietsweise Regen oder Schnee. Im Südosten gefrierender Regen. Im Nordosten und Osten weitgehend trocken. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.