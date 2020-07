Das Wetter: In der Nacht im Süden teils wolkig, teils klar. Sonst meist bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 18 bis 11 Grad. Am Tag im Süden zunehmend Auflockerungen und meist trocken. Im Norden und in der Mitte häufig wolkig bis bedeckt, gebietsweise leichter Regen. Tageshöchstwerte 18 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden Schauerwetter, vereinzelte Gewitter. In der Mitte und im Süden Sonne und Wolken, vereinzelte Schauer. 17 bis 26 Grad.