Das Wetter: In der Nacht vor allem im Nordwesten und in der Mitte Deutschlands neblig, sonst teils wolkig, teils klar. Tiefstwerte zwischen +4 und -4 Grad. Tagsüber im Norden vielfach stark bewölkt, nachmittags Auflockerungen. Im Süden sonnig. 6 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag außer an der Nordsee verbreitet sonnig bei 8 Grad im Nordosten und bis zu 15 Grad am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.