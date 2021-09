Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordosten teils dicht, im Südosten gering bewölkt. Von Südwesten und Westen bis in die Mitte vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 14 bis 6 Grad. Morgen im Norden und Osten bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Im Süden und Westen gebietsweise teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Die weitere Aussichten:

Am Montag in der Osthälfte Schauer und Gewitter, im Tagesverlauf in der Westhälfte erneut aufkommender Regen, nur im Süden kaum Niederschläge. 18 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.