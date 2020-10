Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel. Im Westen und Norden stark bewölkt. Tiefstwerte 13 bis 3 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte zeitweise Regen, sonst nach Nebelauflösung heiter oder bewölkt. Tageshöchstwerte zwischen 14 und 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden und Osten Regen, am Alpenrand auch länger andauernd. Im Nordwesten und Westen Auflockerungen. An der Nordsee Schauer. 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.