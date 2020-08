Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten gewittrige Schauer und an den Alpen Regen. Sonst aufgelockert bewölkt und meist trocken. 17 bis 11 Grad. Am Tage im Nordwesten bewölkt mit Schauern und vereinzelt kurze Gewitter. In der Südosthälfte vielfach freundlich. 21 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag vom Norden bis zur Mitte oft stärker bewölkt mit Schauern. Im Süden freundlicher und trocken. 18 bis 24 Grad.