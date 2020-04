Das Wetter: In der Nacht in der Südhälfte örtlich Schauer oder Gewitter. In der Nordhälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad, im Norden und Osten 7 bis 0 Grad. Am Tage im Süden und Südosten gebietsweise Schauer, vereinzelt Gewitter, im Tagesverlauf nachlassend. Sonst überwiegend sonnig. Tageshöchstwerte zwischen 11 Grad an der Ostsee und 24 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag vielfach sonnig, später im Nordosten einzelne Quellwolken. 12 bis 22 Grad.