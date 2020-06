Das Wetter: In der Nacht im Nordosten und Osten sowie in Südostbayern gebietsweise Regen. Sonst wolkig, teils klar und abklingende Schauer. 15 bis 8 Grad. Morgen im äußersten Nordosten und Osten sowie in Südostbayern stark bewölkt, teils mit Regen. Im Westen und Nordwesten zunächst sonnig, später zunehmend bewölkt, aber meist trocken. Dazwischen teils heiter, teils wolkig und vor allem südlich der Donau vereinzelte Schauer. 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag überwiegend wolkig, später von Nordwesten her Auflockerungen. Im Süden einzelne Schauer, im Nordosten Gewitter möglich. Ansonsten trocken bei 21 bis 26 Grad.