Das Wetter: Nachts im Norden teils dicht bewölkt, in der Mitte und im Süden zunächst überwiegend klar, später dichte Nebelfelder. Sechs bis minus ein Grad. Tagsüber nach Nebelauflösung teils längere Zeit sonnig, im Norden stark bewölkt. 5 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist bedeckt oder neblig trüb. An den Alpen und im höheren Bergland zeitweise sonnig, von Westen her etwas Regen bei ähnlichen Temperaturen.