Das Wetter: Zunächst verbreitet regnerisch. Später vor allem in der Nordhälfte und an den Alpen Auflockerungen. 7 bis 15 Grad. Morgen in der Südhälfte häufig Sonnenschein. Sonst meist stark bewölkt, teils leichter Regen. 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, gebietsweise auch längere sonnige Abschnitte. Überwiegend trocken. 10 bis 15 Grad.