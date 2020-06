Das Wetter: In der Nacht im Westen und Nordosten überwiegend trocken. Sonst meist gewittrige Regenfälle, im Süden gebietsweise Starkregen. Tiefsttemperaturen zwischen 18 und 11 Grad. Am Tag verbreitet Gewitter mit Starkregen und Hagel. Im Norden und Osten länger sonnig und trocken. Höchstwerte 20 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag vor allem in der Südwesthälfte einzelne Schauer und Gewitter, örtlich Unwetter. In der Nordosthälfte überwiegend sonnig und meist trocken. 21 bis 28 Grad, im Süden bei längerem Regen 17 bis 20 Grad.