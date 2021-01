Das Wetter: In der Nacht im Norden und Osten meist trocken. Sonst stark bewölkt mit Niederschlägen, teils bis in tiefe Lagen als Schnee, vielerorts Glätte. Tiefstwerte +2 bis -4 Grad. Morgen in der Nordosthälfte teils bis in tiefe Lagen Schneefall. In der Südwesthälfte nach lassende Niederschläge, teils sonnige Abschnitte. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden, Südwesten sowie im Nordosten gebietsweise leichter Schneefall oder Schneeschauer. Sonst wolkig und meist trocken. Temperaturen zwischen -1 und +4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.