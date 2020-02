Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

In der Nacht bewölkt und vor allem in der Nordwesthälfte gebietsweise Regen, im Süden meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte +7 bis -5 Grad. Morgen von Westen her teils kräftiger, länger anhaltender Regen. Im Tagesverlauf verbreitet Sturmböen, vereinzelt orkanartig. Höchstwerte zwischen 8 und 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt mit schauerartigen, im Süden teils länger andauernden Regenfällen, vereinzelt Gewitter. Weiterhin Sturmböen, im Süden schwere Sturm- oder orkanartige Böen. 10 bis 15 Grad.