Das Wetter: In der Nacht im Norden dichte Wolken mit etwas Regen. Im Süden meist gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad, südlich der Donau auch Frost. Morgen im Südosten zunächst sonnig, sonst sich von Nordwesten her ausbreitende Bewölkung mit Niederschlägen. 8 Grad an der Küste und bis 20 Grad im Südosten.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt mit Schauern, 4 bis 11 Grad.