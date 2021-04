Das Wetter: In der Nacht westlich des Rheins, an der Nordsee sowie später in Vorpommern wolkig oder gering bewölkt und weitgehendniederschlagsfrei. Sonst überwiegend dicht bewölkt mit etwas Regen oder Regenschauern im Bergland Süddeutschlands auch Schnee. Tiefstwerte 5 bis 0, im Bergland bis -2 Grad. Am Tag überwiegend bewölkt mit nur kurzen Auflockerungen, gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter möglich. 6 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt und Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Im Norden und Westen zum Teil länger heiter. 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.