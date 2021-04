Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen meist klar, sonst dicht bewölkt mit Regenschauern, in höheren Lagen in Süddeutschland auch Schnee. Tiefstwerte 5 bis 0, im Bergland bis -2 Grad. Am Tage überwiegend bewölkt mit nur kurzen Auflockerungen, gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter. 6 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Im Norden und Westen auch längere sonnige Abschnitte. 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.