Das Wetter: In der Nacht wechselhaft mit Regen. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt mit Schauern, im Tagesverlauf in der Nordhälfte sowie an den Alpen Auflockerungen. Tageshöchstwerte 7 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Südosthälfte häufig Sonnenschein. In der Nordwesthälfte leichter Regen. 8 bis 14 Grad.