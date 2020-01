Das Wetter: In der Nacht wechselhaft mit Schauern, teilweise auch Schneefall. Minus 4 bis plus 4 Grad, gebietsweise Glätte. Tagsüber im Nordwesten Auflockerungen. Sonst stark bewölkt mit Schauern, an den Alpen etwas Schneefall. 1 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden bewölkt, aber trocken. Sonst überwiegend heiter bei 0 bis 8 Grad.