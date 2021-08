Das Wetter: In der Nacht an den Alpen und im Alpenvorland länger anhaltender Regen. Sonst nur einzelne Schauer. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tage vielerorts Regenschauer und Gewitter, im Osten sowie an den Alpen auch länger andauernder Regen. 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag gebietsweise schauerartiger Regen. Im östlichen Mittelgebirge und an den Alpen Dauerregen. Im Nordwesten Auflockerungen. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.