Das Wetter: In der Nacht an den Alpen noch Niederschläge, bis in tiefe Lagen als Schnee. Sonst oft klar und trocken. 2 bis -9 Grad. Morgen meist sonnig, im Osten und Süden bewölkt bei 3 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag erneut viel Sonne, im Osten sowie am östlichen Alpenrand im Tagesverlauf Quellwolken. Höchstwerte 3 bis 11 Grad.