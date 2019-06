Das Wetter: In der Nacht teils klar und zunächst überall trocken. Später vom Niederrhein bis zur Nordsee einzelne Schauer. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tage im Osten und Südosten meist sonnig und trocken. Im Nordwesten und Westen, später auch im Südwesten und in der Mitte örtlich Regen. An den Küsten bis 24 Grad, sonst 26 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag vielfach Schauer und Gewitter bei 20 bis 35 Grad.