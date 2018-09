Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten vereinzelt Regen, im Süden stellenweise Nebel bei 8 bis 17 Grad. Am Tag von Nordwesten anfangs Regen, im Südosten vereinzelt Gewitter. Nur in Bayern bis zum Abend weitgehend trocken. 21 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag in der Nordhälfte Schauer, an der See auch Gewitter. Sonst meist wolkig und trocken. Abkühlung auf 16 bis 23 Grad.