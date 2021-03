Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schauer, teilweise aufklarend. Tiefstwerte 0 bis -5 Grad. Am Tag im Süden, später auch in der Mitte oft sonnig, im Norden etwas Regen. Tageshöchstwerte im Norden um 10, sonst 11 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag im Nordosten leichter Regen. Sonst meist locker bewölkt und sonnig. 14 bis 23 Grad. Im Norden und auf den Inseln kühler.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.