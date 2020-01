Das Wetter: In der Nacht von Westen her dichte Bewölkung und Regen. Tiefstwerte 9 bis minus 3 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt, gelegentlich Regen. Südlich der Donau Wolkenauflockerungen. Temperaturen 9 bis 14, im Südwesten bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag meist stark bewölkt und häufig Regen bei 10 bis 16 Grad.