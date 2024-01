Wetter: Am Tag wieder viel Sonne

Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt und klar. Im Norden und Nordosten oft Nebel. Im Südwesten dichte Wolken und leichter Schneefall. Werte von Minus 5 bis minus 12 Grad. Am Tag erneut sonnig. Von der Nordsee bis zum Osten und im Alpenvorland Nebel- und Hochnebelfelder. Temperaturen im Norden sowie am Rhein minus 2 bis plus 2 Grad, sonst minus 7 bis minus 2 Grad.