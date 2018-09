Das Wetter: Nachts an der Nordsee gewittrige Schauer, im Südosten zeitweise Regen. Sonst teils klar. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Am Tage im Norden Schauerwetter, am Alpenrand abklingende Niederschläge. Sonst Aufheiterungen und meist trocken. 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag vor allem in der Mitte länger anhaltender Regen. Wolkenlücken nur im äußersten Norden und Süden. 16 bis 25, bei andauerndem Regen um 10 Grad.