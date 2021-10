Das Wetter: In der Mitte und im Süden nur zögernde Nebelauflösung. Später dort wie im Rest des Landes viel Sonne. Am Alpenrand um 13 Grad, sonst 14 bis 18 Grad. Auch morgen zunächst neblig. Dann oft sehr freundlich mit viel Sonnenschein. Am Abend an der Nordsee dichtere Bewölkung, aber meist trocken. Höchstwerte 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag südlich der Donau freundlich, sonst stark bewölkt und gebietsweise Regen. 10 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.