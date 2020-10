Das Wetter: Am Alpenrand Regen, in Hochlagen Schnee. Im Westen und Norden Schauer, vereinzelt Gewitter. In den übrigen Gebieten meist trocken. Tageshöchstwerte 8 bis 14 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern, im Nordosten teils sonnig. 8. bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen häufig stark bewölkt, teils aufgeheitert und meist trocken. 10 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.