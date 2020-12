Das Wetter: In der Nacht an den Alpen nachlassende Schneefälle. Sonst nur vereinzelt Schneeschauer oder niederschlagsfrei. Verbreitet frostig, örtlich auch Glätte. Am Tage im Norden und Nordwesten stark bewölkt, später etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Süden auch längere Aufheiterungen. 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Südosten und Osten zunächst Aufheiterungen, dann zunehmend wolkig und vereinzelt Regen. In der Nordwesthälfte stark bewölkt und verbreitet Niederschläge, oberhalb von 600 Metern meist als Schnee. bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.