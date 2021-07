Das Wetter: In der Nacht an der Küste sowie am Alpenrand wolkig und einzelne Schauer. Sonst teils klar und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag im Norden und Nordwesten Wolken und zeitweise Schauer oder Gewitter. Sonst zunächst oft heiter bis sonnig, vor allem im Süden Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 20 und 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag von Westen und Nordwesten nach Osten ziehende dichte Bewölkung mit schaueratigen, teils gewittrigen Niederschlägen. Auch im Süden erneut Schauer und Gewitter. Sonst meist trocken bei 19 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.